«Поїхав до лікарні». Промоутер розкрив стан Ітауми, якого винесли з рингу на ношах після поразки від Хрговича

Френк Воррен, промоутер Мозеса Ітауми, розповів, чому боксер поїхав до лікарні після бою з Філіпом Хрговичем .

Після перемоги 34-річного хорвата, який став новим чемпіоном IBF у надважкій вазі, 21-річного британця винесли з рингу на ношах.

За словами Воррена, в Ітауми щось сталося з ногою, крім того, боксер був виснажений, повідомляє talkSPORT.

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«Мозес поїхав до лікарні, бо у нього щось сталося з ногою. Крім того, він був виснажений, адже бій проходив у високому темпі.

Він пропустив удар, і бійцівський інстинкт підказав йому залишитися на місці та почати відповідати своїми.

На найвищому рівні саме такі речі мають значення, тому треба бути готовим до всього. Йому потрібно винести уроки, і, сподіваюся, він це зробить", — заявив Воррен.

Раніше ми писали, що Хргович назвав помилку Ітауми, через яку він програв чемпіонський бій у Лондоні. Зазначимо, що Філіп перший хорватський чемпіон світу в історії надважкої ваги.

На нашому сайті можна глянути відео, як Філіп Хргович переміг Мозеса Ітауму і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, що також український боксер Денис Берінчик програв британцю Сему Ноуксу рішенням суддів.