«Намагається всіх нокаутувати». Перший кривдник Джошуа назвав боксера, який стане чемпіоном світу після Усика

Мексиканський боксер вважає, що молодий британець незабаром стане чемпіоном світу.

«Мозес — крутий хлопець. Він справді хороший. Його комбінації, таймінг — усе дуже хороше. Я думаю, що він дуже небезпечний суперник для будь-кого, хто спробує побитися з ним просто зараз. Я вважаю, що зараз йому необхідно просто далі перемагати і покращувати свій послужний список.

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Через кілька років він точно може стати чемпіоном. Зараз Ітаума дуже молодий, тож на нього чекає велике майбутнє. Я бачу в ньому загрозу для будь-кого. Мені здається, що всі повинні бути обережними з ним, тому що Мозес — небезпечний боєць. Він виходить у ринг і намагається всіх нокаутувати — так повинні діяти всі бійці.

Але зараз він молодий і голодний боєць. Тому я думаю, що багатьом суперважковаговикам слід бути з ним обережними", — наводить слова Руїса Boxing Scene.

Нагадаємо, що Руїс провів два бої з Ентоні Джошуа у 2019 році. У першому поєдинку Енді нокаутував Джошуа в сьомому раунді, а в реванші поступився за очками.

Нещодавно Джошуа отримав виклик від Тайсона Ф’юрі, однак поки не погодився на бій.