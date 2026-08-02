Поруч із Алі, Льюїсом та Холіфілдом. Ітаума назвав Усика найкращим суперважковаговиком одразу у двох категоріях

2 серпня, 09:02
Мозес Ітаума (Фото: instagram.com/m.itauma)

Мозес Ітаума (Фото: instagram.com/m.itauma)

Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) назвав найкращих суперважковаговиків сучасності та історії за різними показниками.

Британський боксер двічі згадав колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

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«У кого найпотужніший удар? За всі часи — в Ернані Шейверса, а із сучасних я б назвав Фабіо Вордлі.

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Швидкість? Якщо брати всіх часів, то я б назвав Майкла Доукса, а серед сучасних — Мозеса Ітауму.

Характер? З-поміж усіх часів я б назвав Мухаммеда Алі, а із сучасних — Філіпа Хрговича.

А як щодо підборіддя (вміння тримати удар)? За всі часи — Джордж Форман і… Мозес Ітаума, бо його підборіддя ще не перевіряли.

Витривалість? Із сучасних я б назвав Олександра Усика, а за всі часи — Евандера Холіфілда.

Боксерський IQ? Тут я назву трьох. Із сучасних — Усик. А ще — я сам. Просто я цього ще не довів. А серед усіх часів я б назвав Леннокса Льюїса", — сказав Ітаума.

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Ітаума проведе бій проти Філіпа Хрговича 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Мозес Ітаума

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