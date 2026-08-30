Промоутер Френк Воррен прокоментував поразку Мозеса Ітауми від Філіпа Хрговича у поєдинку за титул IBF.

За його словами, проблема 21-річного британця полягала в тому, що він хотів нокаутувати 34-річного хорвата, а не виграти бій, працюючи на дистанції, повідомляє Seconds Out.

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«Він намагався його нокаутувати. У цьому й була проблема. Замість того, щоб просто виграти бій, боксувати й працювати на дистанції, він постійно намагався завершити поєдинок достроково.

Коли він пропустив удар, то не намагався скоротити дистанцію і не намагався завадити супернику завдавати ударів. Він просто хотів обмінюватися ударами й намагався нокаутувати його.

У цьому плані бій ішов дуже рівно. На жаль для нього, удар пропустив саме він, а не Філіп", — сказав Воррен.

Зазначимо, що британець із перших раундів контролював хід протистояння, однак згодом сили почали покидати боксера, а його команда викинула білий рушник. Мозеса з рингу винесли на ношах.

Згодом промоутер Френк Воррен розкрив стан Ітауми, який одразу після бою поїхав до лікарні.

Також ми писали, що колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про майбутнє Ітауми після поразки від Хрговича.