«Стане володарем дивізіону». Жертва Усика висловився про майбутнє Ітауми після поразки від Хрговича

21-річний Мозес Ітаума програв хорвату Філіпу Хрговичу у поєдинку за титул IBF у надважкій вазі.

Британець із перших раундів контролював хід протистояння, однак згодом сили почали покидати боксера, а його команда викинула білий рушник. Мозеса з рингу винесли на ношах.

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Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився думкою про бій, заявивши, що в Ітауми є потенціал стати володарем хевівейту, повідомляє BBC.

«Мозес Ітаума стане чемпіоном світу. Цей бій дасть йому дуже багато досвіду.

Головне, що я винесу з цього вечора, — те, наскільки Мозес був сміливим і витривалим. Ми знали, що Філіп надзвичайно міцний. Сьогодні ми побачили, що Мозес також дуже витривалий. Щойно він навчиться правильно розподіляти сили на всі 12 раундів, то на деякий час стане володарем дивізіону.

Підборіддя Філіпа Хрговича потрібно ретельно дослідити", — сказав Белью.

Зазначимо, що у 2018 році Белью програв українцю Олександру Усику.

Раніше ми писали, що Хргович назвав помилку Ітауми, через яку він програв чемпіонський бій у Лондоні. Зазначимо, що Філіп перший хорватський чемпіон світу в історії надважкої ваги.

На нашому сайті можна глянути відео, як Філіп Хргович переміг Мозеса Ітауму і став новим чемпіоном світу.