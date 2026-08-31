«Правитиме дивізіоном»: промоутер Красюк оцінив майбутнє Ітауми після гучної поразки від Хрговича

Олександр Красюк поділився думками щодо перспектив 21-річного Мозеса Ітауми, який напередодні поступився Філіпу Хрговичу в бою за титул IBF у надважкій вазі.

Колишній промоутер Олександра Усика вважає, що ця поразка не поставить хрест на амбіціях молодого британця в «королівському» дивізіоні.

«Ця поразка жодним чином не применшує талант Ітауми. І я переконаний, що за кілька років його зірка засяє повноцінно. За цей час він перетвориться із 21-річного проспекта на матьорого мужика, розмножить мітохондріі у своїх клітинах і разом із Кабаєлом правитиме дивізіоном», — цитує Красюка Sport.ua.

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Промоутер додав, що причиною поразки Ітауми від Хрговича насамперед стала міць хорвата.

«Весь комплекс позитивних сподівань [від Ітауми] розбився об камʼяне підборіддя Філіпа Хрговича. Філіп не нокаутував Мозеса, не перебоксував, не виграв на ногах — він просто залишився стояти тоді, коли Мозес уже стояти не міг», — сказав Красюк.

Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. Упродовж поєдинку британець мав величезну перевагу і вигравав усі раунди за суддівськими записками. Проте він не розрахував свої сили. Мозес сподівався нокаутувати суперника в першій половині бою, навіть відправив його в нокдаун. Але Хргович вистояв і сам почав нарощувати перевагу.

У дев’ятому раунді Ітаумі просто забракло сил: він зупинився і почав пропускати багато ударів. Одночасно з жестом рефері на ринг полетів білий рушник від команди британця, якого винесли з рингу на ношах.

Раніше ми писали, що Хргович назвав помилку Ітауми, через яку той програв бій у Лондоні. Зазначимо, що Філіп став першим хорватським чемпіоном світу в історії надважкої ваги.