Британський боксер Мозес Ітаума прокоментував поразку від хорвата Філіпа Хрговича в поєдинку за титул IBF у надважкій вазі.

Ітаума записав відеозвернення, у якому привітав свого суперника з перемогою та пообіцяв повернутися.

«Це був не мій вечір. Ми прагнули величі, але поступилися більш досвідченому супернику. Вітаю Філіпа Хрговича з перемогою.

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Хоча я не отримав бажаного результату, вважаю, що здобув досвід, який використаю в майбутніх боях. Бережіть себе. Я повернуся", — сказав 21-річний боксер.

Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. Упродовж поєдинку британець мав величезну перевагу і вигравав усі раунди за суддівськими записками. Проте він не розрахував свої сили. Мозес сподівався нокаутувати суперника в першій половині бою, навіть відправив його в нокдаун. Але Хргович вистояв і сам почав нарощувати перевагу.

У дев’ятому раунді Ітаумі просто забракло сил: він зупинився і почав пропускати багато ударів. Одночасно з жестом рефері на ринг полетів білий рушник від команди британця, якого винесли з рингу на ношах.

Раніше ми писали, що Хргович назвав помилку Ітауми, через яку той програв бій у Лондоні. Зазначимо, що Філіп став першим хорватським чемпіоном світу в історії надважкої ваги.