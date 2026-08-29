«Не хочу завершити, як Тайсон». Ітаума висловився про порівняння із Залізним Майком перед боєм за титул Усика

У суботу, 29 серпня, Мозес Ітаума проведе поєдинок проти Філіпа Хрговича за титул IBF у надважкій вазі.

Цікаво, що 21-річного британця вже давно порівнюють із Майком Тайсоном, який є наймолодшим чемпіоном світу в історії боксу. Це досягнення підкорилося йому у 20 років.

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У коментарі Mirror Ітаума заявив, що завжди хотів розпочати свою кар'єру як Залізний Майк, однак не хотів би завершити її, як він.

«Я завжди казав, що хочу розпочати кар'єру так, як розпочав Майк Тайсон, але не закінчити так, як закінчив він. Зараз я опинився на місці Майка Тайсона з точки зору всієї цієї слави, визнання та всього іншого в настільки молодому віці, і я починаю розуміти й усвідомлювати, чому він зазнав такого падіння.

Я просто не хочу припускатися тих самих помилок, яких припустився він. Я поступово намагаюся осягнути всі ці речі, і, мабуть, саме тому зараз так занурився в книжки — адже я ніколи раніше не опинявся в такій ситуації.

Я займаюся боксом уже понад 10 років, але ще ніколи не був у становищі, коли моє обличчя майоріє по всій Британії, а люди впізнають мене в місцях, де я зовсім не прагну уваги або де просто хочу, щоб мене залишили в спокої.

Щоб упоратися з цим, потрібна ментальна стійкість, тож я вживаю необхідних заходів, аби впоратися з цим так, як вважаю за потрібне", — сказав Ітаума.

Зазначимо, що під час кар'єри Майк Тайсон провів три роки у в’язниці після того, як його визнали винним у зґвалтуванні, і втратив сотні мільйонів доларів, перш ніж оголосити про банкрутство.

Нагадаємо, що у разі перемоги над Хрговичем 21-річний Ітаума стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги.

Пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) належав Олександру Усику. Однак 26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Раніше ми писали, що жертва Усика зробив впевнений прогноз на бій Ітаума — Хргович.