«Нокаутує більшість супертяжів». Легендарний Рой Джонс назвав єдиного боксера, якого не переможе Ітаума

На думку легенди боксу, найбільші труднощі Ітаумі здатен створити чинний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик.

«Чи є Мозес Ітаума найзахопливішим надважковаговиком з часів Майка Тайсона? Зараз — так, думаю, що так. У нього є та вибухова ударна міць, яка була у Тайсона; якщо ти можеш влучити першим, то в більшості випадків нокаутуєш суперника. Саме це робив Майк. Він бив раніше, ніж били його, і завершував бої достроково, бо був настільки вибуховим.

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Якщо він [Ітаума] зможе це робити, він нокаутує більшість супертяжів. Але з Олександром Усиком все складніше — у нього важко влучити. Мозес створить проблеми всім супертяжам. Не можна сказати, що він їх переможе, поки не побачимо його в ринзі проти них, бо ми ще не бачили, як він тримає удар. Але єдиний, хто, на мою думку, створить йому найбільші проблеми — це Усик", — цитує Джонса Boxing News Online.

Нагадаємо, наприкінці березня Ітаума нокаутував американця Джермейна Франкліна. Мозес відправив суперника в нокаут у п’ятому раунді, здобувши свою 14-ту перемогу на професійному рівні.

39-річний Усик раніше в інтерв'ю говорив, що не хоче битися з Ітаумою. Українець пояснив своє рішення тим, що не бажає зламати кар'єру молодому боксеру. Усик 23 травня проведе поєдинок з кікбоксером Ріко Верховеном.