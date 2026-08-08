«Залишив ринг зі струсом мозку». Непереможений Ітаума назвав найважчий бій у кар'єрі

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14–0, 12 КО) розповів про найскладніший поєдинок, який відбувся ще під час аматорської кар’єри.

За його словами, найбільше випробування він пережив у бою проти Алойса Юмбі, повідомляє Boxing News Online.

«Найскладнішим поєдинком у моїй аматорській кар'єрі, безперечно, був бій проти Алойса [Юмбі], який також виступить у цей вечір [бою Ітауми та Філіпа Хрговича] і тренується в тій самій команді Бена Девісона.

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Пам’ятаю, це був півфінал серед юніорів, і я не знав, хто він такий, зате він знав, хто я. Я просто думав, що вийду на ринг і спробую зупинити його, а залишив ринг зі струсом мозку.

Це, безперечно, був мій найважчий бій у аматорській кар'єрі", — сказав Ітаума.

Зараз 23-річний Юмбі має професійний рекорд 11 перемог (9 нокаутом) та одну поразку.

Юмбі виступить у андеркарді вечора, де головним боєм стане протистояння Ітауми з хорватом Філіпом Хрговичем. Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. Суперником Юмбі стане досвідчений кубинець Майк Перес (40 років).

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють з легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є саме Тайсон, який став чемпіоном у 20 років і чотири місяці.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна.

Хргович у травні здолав Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут опонента викинув білий рушник.

Раніше Хргович зізнався, що його турбує перед боєм з Ітаумою.