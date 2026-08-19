«Люди можуть подумати, що я збожеволів». Колишній чемпіон світу назвав найкращого боксера з часів Мухаммеда Алі

Колишній чемпіон світу вважає, що 21-річний боксер є найкращим із часів легендарного Мухаммеда Алі.

«Люди можуть подумати, що я збожеволів. Але я вважаю, що він — найкращий із тих, кого я бачив з часів Мухаммеда Алі. Він однаково чудово рухається як на передній, так і на задній нозі. У нього є цей контрудар під час ухилу.

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Він — єдиний суперважковаговик на моїй пам’яті, здатний відхилитися назад, викинути аперкот передньою рукою і за частки секунди добити суперника ще двома-трьома ударами. Баланс, робота ніг — у ньому вражає абсолютно все. Я, мабуть, його найбільший фанат", — наводить слова Сондерса talkSPORT.

Свій наступний бій Мозес проведе проти Філіпа Хрговича 29 серпня на арені O2 у Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул IBF.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який здобув титул у віці 20 років і чотирьох місяців.

Раніше Філіп Хргович поділився очікуваннями від майбутнього бою з Мозесом Ітаумою.