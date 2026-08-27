«Не з усім погоджуватимуся». Ітаума зухвало відповів Усику, назвавши себе найкращим суперважковаговиком

Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) прокоментував слова колишнього абсолютного чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО) про те, що він не хоче битися з ним, щоб не «ламати» .

Британський суперважковаговик не збирається погоджуватися зі словами українця.

«Чи міг би Усик мене зламати? Абсолютно ні. Я мушу поважати Усика, адже він досяг того, чого не досяг я. Водночас я не збираюся просто погоджуватися з усім, що він каже. Звісно, я дуже поважаю його та його команду».

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Мозес назвав себе найкращим суперважковаговиком у світі.

«Чи вважаю я себе найкращим суперважковаговиком? Так. Просто я не відчуваю, що вже довів це. І, вочевидь, Усик довів, на що він здатний. Тож я рухаюся поступово, але впевнено.

Можливо, це одне з тих питань: хто переміг би на піку своєї форми — Мозес Ітаума чи Олександр Усик? Але просто зараз, якби я заявив, що збираюся розгромити Усика, це було б дещо самовпевнено; мені не варто так казати, адже я не перемагав суперників такого рівня, яких перемагав він", — сказав Ітаума в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Нагадаємо, що 29 серпня Ітаума битиметься за вакантний титул IBF із Філіпом Хрговичем.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який здобув титул у віці 20 років і чотирьох місяців.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна. Хргович у травні переміг Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут суперника викинув білий рушник.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.