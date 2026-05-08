«Давайте проведемо його у грудні». Найкращого боксера світу закликали провести реванш після захисту титулів

Про це повідомляє The Ring.

Ернандес вважає, що другий бій може стати значно конкурентнішим, адже команда вже краще розуміє стиль суперника.

«Тут немає жодного секрету — реванш став би 13-м раундом, і ми б уже не витрачали час на розвідку та не проявляли такої поваги, як у цьому бою. Тепер ми знаємо, що можемо конкурувати на найвищому рівні й здатні його перемогти — зараз більше, ніж будь-коли.

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Я дуже поважаю Іноуе. Вважаю його найкращим бійцем світу. Вітаю його з перемогою рішенням суддів. Переміг правильний хлопець, але є одне «але»…

Було б честю, якби Іноуе дав нам реванш. Це нічим не відрізнялося б від того, як він дав реванш Ноніто Донейру. Дзунто заслуговує на реванш.

Я вважаю, що якщо Іноуе дасть нам реванш, то заробить більше грошей, а в Японії це буде масштабніша подія, ніж його бій із Родрігесом. Сподіваюся, це станеться. Також вважаю, що реванш є більш реалістичним варіантом — давайте проведемо його у грудні й нехай переможе сильніший", — сказав Ернандес.

2 травня Іноуе переміг Накатані одноголосним рішенням суддів: 115:113, 116:112 і 116:112.

За статистикою Compubox, Іноуе викинув менше ударів, але був точнішим: 474 удари (140 точних) проти 476 у Накатані (120 точних). Японець також краще реалізував як джеби, так і силові атаки, що й стало ключем до успіху в бою.

Тепер на рахунку Іноуе 33 перемоги без поразок, із яких 27 він здобув нокаутом. Для Накатані ця поразка стала першою в кар'єрі. Його рекорд — 32 перемоги, 1 поразка, з яких 24 здобуті нокаутом.

Раніше повідомлялося, що Іноуе очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.