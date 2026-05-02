«Мені потрібно трохи відпочити». Наоя Іноуе відреагував на перемогу над Накатані

Про це повідомляє Sky Sports.

Після бою Іноуе подякував супернику та нагадав, що цей поєдинок був запланований ще рік тому.

«Я хотів би висловити подяку Дзунто Накатані за те, що він сьогодні бився зі мною.

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Рік тому на всесвітній церемонії я викликав Дзунто на бій, і через рік це сталося. Я хотів показати вам, хлопці, що я буду переможцем, і я зробив усе, щоб здобути перемогу. Думаю, мені потрібно трохи відпочити", — сказав Іноуе.

Іноуе переміг Накатані одноголосним рішенням суддів: 115:113, 116:112 і 116:112.

За статистикою Compubox, Іноуе викинув менше ударів, але був точнішим: 474 удари (140 точних) проти 476 у Накатані (120 точних). Японець також краще реалізував як джеби, так і силові атаки, що й стало ключем до успіху в бою.

Тепер на рахунку Іноуе 33 перемоги без поразок, із яких 27 він здобув нокаутом. Для Накатані ця поразка стала першою в кар'єрі. Його рекорд — 32 перемоги, 1 поразка, з яких 24 здобуті нокаутом.

Раніше повідомлялося, що 23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.