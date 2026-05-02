Іноуе переміг Накатані у видовищному поєдинку непереможених боксерів

Наоя Іноуе підтвердив статус одного з найкращих боксерів світу (Фото: DAZN)

У Токіо відбувся довгоочікуваний бій між двома японськими зірками — абсолютним чемпіоном світу у другій найлегшій вазі Наоєю Іноуе та Дзунто Накатані.

Іноуе з перших раундів контролював дистанцію та активно працював по корпусу. Накатані намагався діяти другим номером, роблячи ставку на контратаки, але його дії виглядали надто передбачувано. У п’ятому раунді претенденту вдалося провести кілька влучних ударів, проте Наоя відповів потужною серією у сьомому.

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У другій половині бою Накатані ризикував, намагався тиснути чемпіона й навіть заволодів ініціативою у десятому раунді. Проте розсічення та точні удари Іноуе змусили його відступати. Фінальний раунд пройшов обережніше: чемпіон діяв прагматично, розуміючи, що має перевагу за очками.

Судді одноголосно віддали перемогу Іноуе: 116‑112, 115‑113, 116‑112. Таким чином, Накатані зазнав першої поразки у кар'єрі, а Іноуе підтвердив статус одного з найкращих бійців світу незалежно від вагової категорії. Він продовжує йти без поразок.

Раніше повідомлялося, що 23 травня в Гізі (Єгипет) відбудеться бій Усик — Верховен. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.