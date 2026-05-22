«Вбиває главу Кремля». Актор Павло Текучев назвав образ Усика, який його найбільше вразив

Напередодні поєдинку була битва поглядів. На цю подію Усик обрав білий костюм, вишитий золотими нитками. За словами представників бренду, вбрання Олександра Усика — не про костюм, а про код української ідентичності, силу і духовну опору.

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Насправді, Усик давно перетворив свою появу перед боями у модні покази. Його костюми завжди вражали — тут вам і історичні постаті, як то Хмельницький чи Сагайдачний, так і герої культових фільмів — Джокер та Хітмен.

Про образи Усика NV поговорив з Павлом Текучевим, відомим актором театру та кіно.

— Павле, який образ Усика вам сподобався найбільше?

— Найбільше мені сподобався образ Хітмена. По-перше, я ще в дитинстві захоплювався цим персонажем, і він мене тоді дуже зачепив. По-друге, це дуже личить Олександру — стриманість, холоднокровність і водночас абсолютна впевненість у собі. А ще, там є сцена, де Хітмен вбиває голову Кремля. В контексті теперішньої війни найбільш бажана сцена.

Усик у ролі Хітмена / Фото: Instagram

— Чим саме зачепив?

Тут все зійшлось. Хітмен — це персонаж без зайвих слів, без пафосу, але з беззаперечною внутрішньою силою. І в Усику я бачу щось схоже. Він не кричить про те, який він великий, а виходить і робить свою роботу бездоганно. Ну і плюс цей образ для мене особисто пов’язаний із дитинством, а це вже інший рівень емоцій. Коли щось торкається твоєї пам’яті, воно чіпляє набагато глибше.

— Як загалом ставитеся до образів Усика?

— Мені неймовірно подобається, що він щоразу підходить до цього настільки творчо. І видно, що за кожним образом стоїть чіткий меседж. Насправді це талант — вміти використовувати уяву там, де здається, що для неї немає місця. Думаю, що це ще один доказ того, чому він найкращий.

— Який образ найкраще передає його характер?

— Думаю, все ж таки козак. Коли він зʼявляється з оселедцем у вишиванці, то віриш на 100%. Для мене козак — це про справедливість, про боротьбу до кінця, і Усик саме такий. І дуже цінно, що такий образ українця світова арена бачить саме в обличчі Олександра — сильного і гідного.

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Усик в образі козака / Фото: Instagram

— Яким бачите Усика далі?

— О, впевнений, що він ще не раз нас здивує. І не тільки перемогами на рингу, хоча вони ще точно будуть, я в цьому не сумніваюся. Мені цікаво, що він вигадає наступного разу — і як це буде пов’язано з тим, що відбувається в Україні.

Раніше ми писали, хто будет транслювати бій Усик — Верховен.