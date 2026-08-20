«На сто відсотків допоміг». Усика хочуть бачити в збірній України з іншого виду спорту

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький розповів, кого з українських спортсменів, що представляють інші види спорту, він запросив би до національної команди на один матч.

Плотницький сказав, що колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який не зазнавав поразок на професійному рівні, допоміг би національній команді.

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«Я б узяв Усика. Саша б усе дуже добре витягнув. Усі б розбіглися. Я з ним трохи знайомий — хоч і не дуже близько, — але він би на сто відсотків допоміг», — заявив Плотницький в інтерв'ю Sport-Express.ua.

Зазначимо, що Олександр Усик має зв’язки з житомирським футбольним клубом Полісся. У 2023 році він підписав контракт із житомирською командою, а в березні поточного року став її першим віцепрезидентом.

Збірна України з волейболу виступить на чемпіонаті Європи, що проходитиме з 9 по 26 вересня. Першим суперником національної команди стане збірна Ізраїлю. Перед цим у збірної України заплановано товариські матчі.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду. і захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі. Українець пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Повідомлялося, що Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри. Одним із найімовірніших наступних суперників Олександра є Деонтей Вайлдер.

Раніше ми писали, що Усик відновив тренування після тривалої перерви.