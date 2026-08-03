«Доведи, що це не було випадковістю». Гвоздик захотів реваншу з кривдником і згадав поразку від росіянина

Український боксер назвав об'єднавчий поєдинок проти уродженця Росії Артура Бетербієва, у якому він зазнав дострокової поразки в 10-му раунді 2019 року і втратив свій титул.

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«Мабуть, це бій із Бетербієвим. Мені здається, що я неправильно до нього підготувався. Я не кажу, що обов’язково виграв би його, але, гадаю, можна було б дещо покращити».

Гвоздик також висловив бажання провести реванш із Радівоє Калайджичем, якому програв нокаутом цього року.

«Ймовірно, це була втрата концентрації. Дивіться, суперник почав падати ще з першого раунду. Бій був цілком одностороннім. Це перший поєдинок у промоушені: бонуси за перемогу, бонуси за дострокове завершення — усе це тисне на тебе, і ти бачиш, що зовсім трохи бракує, аби завершити бій достроково.

Я бачив його очі — він уже чекав, коли ж його повалять. І ось це сталося. Аплодую йому, але давай повторимо, і ти доведеш мені, що це не було випадковістю", — сказав Олександр в інтерв'ю YouTube-каналу Fantastic Football and Other Sports.

Раніше Олександр Гвоздик прокоментував успіхи своїх колишніх партнерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Повідомлялося, що Гвоздик назвав двох суперників для Усика після його перемоги над Верховеном.