«Кому зараз легко?». Гвоздик назвав українця, якому варто було обрати американського промоутера

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі вважає, що свого часу українець мав підписати контракт із Top Rank, яка виявляла до нього інтерес.

«Ці вагові категорії дуже розкручені та популярні у Штатах. Тому мені здається, що було б краще підписати контракт з американським промоутером, якби була така можливість. А вона була.

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Робили б ставку не на нього? А кому зараз легко? Гадаєте, хтось робив ставку на мене через те, що я підписав контракт з американцями? Як кажуть, вовків боятися — в ліс не ходити", — сказав Гвоздик для vRINGe.

Берінчик — боксер K2 Promotions. Денис повернеться на ринг 29 серпня на O2 Arena в Лондоні — він проведе бій проти Сема Ноукса.

Востаннє 38-річний Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли програв нокаутом Кейшону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього українець переніс дві операції на плечі.

28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли виступав у межах промоушену Top Tier у Лондоні. Він переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію (17−19−2) за два раунди.

Нагадаємо, що Берінчик припинив співпрацю з тренером. Новим наставником українця став колишній тренер Олександра Усика.