Колишній чемпіон світу вважає, що цей бій уже втратив актуальність, проте фанати боксу все одно його дивитимуться.

«Ми просто побачимо, хто з них менше втомився від боксу. Той і переможе. На цьому етапі мені нецікаво дивитися цей бій. От якби років п’ять тому… Тоді так. Тоді це було б круто. А зараз це таке собі протистояння, „междусобойчик“ двох британців. Цікаво. Мабуть, подивлюся, але не скажу, що живу цим. Не скажу, що дуже на нього чекаю».

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Гвоздик упевнений, що бій між Джошуа та Ф’юрі відбудеться.

«Джошуа може й виграти. Бо коли я дивлюся на Ф’юрі, він мені здається якимось не надто готовим чи вмотивованим. Чи відбудеться бій? Так, відбудеться! Двоє хлопців, які були чемпіонами, обидва — зірки, обидва хочуть провести цей поєдинок. Що може їм завадити? Лише їхнє бажання. Адже обидва кричать, що прагнуть цього. Вони вже почали „продавати“ цей бій», — наводить слова Олександра vRINGe.

Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

За інформацією журналіста Sports Illustrated Кріса Меннікса, наразі найімовірнішим місцем проведення бою є США. Головним претендентом на проведення поєдинку вважається легендарна арена Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Водночас раніше промоутер Едді Гірн заявив, що бій, найімовірніше, відбудеться в листопаді у Великій Британії.