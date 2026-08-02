Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик розповів, як відбувається нарахування гонорарів боксерам за проведені поєдинки.

За словами Гвоздика, він неодноразово отримував за свої бої гонорари із шістьма нулями. Частину зароблених коштів боксер вклав у бізнес.

Гвоздик зазначив, що спортсмен у середньому отримує приблизно 50−60% від заявленого гонорару. Решта коштів іде на податки, виплати тренеру, менеджеру та іншим членам команди.

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«У середньому боксер отримує приблизно 50%-60% від заявленого гонорару. По-перше, є податки. Я живу у федеральному штаті Каліфорнія. Потім ідуть відрахування відсотків тренеру та менеджеру. І ще всі решта, хто лишився в команді, отримують раніше обговорену фіксовану суму.

Всі боксери кладуть у кишеню приблизно 55% гонорару. І це з усіма так. Якщо кажуть, що Олександр Усик, скажімо, заробив 100 мільйонів, то насправді він отримає приблизно 50 мільйонів", — сказав Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу Fantastic Football and Other Sports.

Зазначимо, що у лютому 2026 року Олександр Гвоздик дебютував у новоствореній лізі Zuffa Boxing — проєкті Дейни Вайта. На турнірі в Лас-Вегасі українець поступився нокаутом у сьомому раунді американцю сербського походження Радівоє Калайджичу.

Раніше Олександр Гвоздик прокоментував успіхи своїх колишніх партнерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Повідомлялось, що Гвоздик назвав двох суперників для Усика після його перемоги над Верховеном.