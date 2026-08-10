«Надійшов лист на пошту». Гвоздик втратив контракт із Zuffa Boxing після поразки нокаутом

Український боксер повідомив, що компанія Дейни Вайта вирішила розірвати контракт після його поразки в поєдинку з Радівоє Калайджичем. Гвоздик двічі відправляв суперника в нокдаун, проте в сьомому раунді пропустив удар і програв нокаутом.

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«Контракт розірвали в лютому після поразки. Тобто кожен промоутер має таку опцію: якщо боксер програє, вони мають право розірвати контракт. Саме це вони й зробили. Після бою казали, що всім усе сподобалося. Що все круто. Я відпочив. Почав готуватися, як і планували — десь на травень. У квітні мені повідомили, що надійшов електронний лист про розірвання контракту».

Олександр зізнався, що хотів провести негайний реванш із суперником.

«Я перемагав. Я бачив по його очах, що він уже шукав поглядом свій кут, щоб здатися. У такі моменти іноді починаєш нехтувати захистом. А напівважка вага — це дивізіон, де б’ють дуже сильно. Хотів завершити бій. Здавалося, що дострокова перемога вже зовсім близько. Виявилося, що це не так», — сказав Гвоздик для vRINGe.

Раніше Олександр Гвоздик прокоментував успіхи своїх колишніх партнерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Повідомлялося, що Гвоздик назвав двох суперників для Усика після його перемоги над Верховеном.