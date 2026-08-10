«Надійшов лист на пошту». Гвоздик втратив контракт із Zuffa Boxing після поразки нокаутом

10 серпня, 10:04
Олександр Гвоздик (Фото: instagram.com/alex_gvozdyk)

Олександр Гвоздик (Фото: instagram.com/alex_gvozdyk)

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) припинив співпрацю із Zuffa Boxing.

Український боксер повідомив, що компанія Дейни Вайта вирішила розірвати контракт після його поразки в поєдинку з Радівоє Калайджичем. Гвоздик двічі відправляв суперника в нокдаун, проте в сьомому раунді пропустив удар і програв нокаутом.

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«Контракт розірвали в лютому після поразки. Тобто кожен промоутер має таку опцію: якщо боксер програє, вони мають право розірвати контракт. Саме це вони й зробили. Після бою казали, що всім усе сподобалося. Що все круто. Я відпочив. Почав готуватися, як і планували — десь на травень. У квітні мені повідомили, що надійшов електронний лист про розірвання контракту».

Олександр зізнався, що хотів провести негайний реванш із суперником.

«Я перемагав. Я бачив по його очах, що він уже шукав поглядом свій кут, щоб здатися. У такі моменти іноді починаєш нехтувати захистом. А напівважка вага — це дивізіон, де б’ють дуже сильно. Хотів завершити бій. Здавалося, що дострокова перемога вже зовсім близько. Виявилося, що це не так», — сказав Гвоздик для vRINGe.

Раніше Олександр Гвоздик прокоментував успіхи своїх колишніх партнерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Повідомлялося, що Гвоздик назвав двох суперників для Усика після його перемоги над Верховеном.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Гвоздик

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