«Розібрав би його за 3 раунди». Гвоздик назвав причину конкурентного бою Усика з Верховеном

Український боксер вважає, що його співвітчизник перебував не в оптимальній формі під час поєдинку з легендарним кікбоксером.

«Мені здається, що Олександр просто не сприйняв цього суперника як небезпечного. Він не був у своїй найкращій формі. Адже Олександр на піку розібрав би його за три раунди».

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Гвоздик похвалив Верховена, який чинив гідний опір.

«Треба віддати належне Ріко. Великий хлопець. Він максимально використав свої козирі. Тому так і склалося. Але зрештою всі питання було знято в останньому раунді. Що тут ще скажеш? Сталося те, що сталося».

Олександр вважає, що доля реваншу залежатиме від пропозицій.

«Якщо є можливість — скажімо прямо — добре на цьому заробити, то можна провести бій ще раз. З якою метою влаштовувати реванш? Верховену він потрібен. А Олександру? Якщо він хоче — можна провести. Якщо не хоче — тоді не потрібно», — сказав Гвоздик для vRINGe.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри.