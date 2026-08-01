«Я не дотягую до їхнього рівня»: ексчемпіон світу зізнався, чи заздрив успіхам Усика та Ломаченка

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик прокоментував успіхи своїх колишніх партнерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

На запитання, чи виникала в нього «чорна заздрість» через те, що Усик і Ломаченко стали суперзірками світового боксу, Гвоздик відповів заперечно.

«Ні, такого не було, тому що, за моїм класом, мені здається, що, відверто кажучи, я не дотягую до їхнього рівня. Тому мені здається, що все так склалося, як повинно бути. Тобто я знаходжусь там, де я повинен бути», — заявив Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу Fantastic Football & Other Sports.

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Зазначимо, що Олександр Усик володів чемпіонськими титулами у надважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBC та IBO.

Свій останній поєдинок українець провів 23 травня в єгипетській Гізі, де переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Згідно з офіційними суддівськими записками, після десяти раундів двоє суддів зафіксували нічию, а третій віддавав перевагу Верховену.

Тим часом Гвоздик у лютому 2026 року дебютував у новоствореній лізі Zuffa Boxing — проєкті Дейни Вайта. На турнірі в Лас-Вегасі українець поступився нокаутом у сьомому раунді американцю сербського походження Радівоє Калайджичу.

Водночас Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.

У травні цього року стало відомо, що Ломаченко планує повернутися в бокс.

Повідомлялось, що Гвоздик назвав двох суперників для Усика після його перемоги над Верховеном.

Раніше Олександр Гвоздик висловився про відмову Усика від своїх поясів.