«Боксувати за копійки вже не хочеться». Зірка українського боксу замислилася про завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик висловився щодо свого майбутнього в боксі.

Український боксер припустив, що може більше не повернутися на ринг, якщо не отримає цікавих пропозицій.

«Боксувати за копійки вже не хочеться. Та й вік уже такий… Майже 40 років… Тому зараз зосереджуся на чомусь іншому, окрім боксу.

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Якщо з’являться якісь пропозиції, тоді я їх розгляну. Тобто це не означає, що я оголошую про завершення кар'єри. Ні. Але поки що моя увага переключилася на інший напрямок", — сказав Гвоздик в інтерв'ю vRINGe.

Зазначимо, що в лютому 2026 року Олександр Гвоздик дебютував у новій лізі Zuffa Boxing — проєкті Дейни Вайта. На турнірі в Лас-Вегасі українець поступився нокаутом у сьомому раунді американцю сербського походження Радивоє Калайджичу. Олександр двічі відправляв суперника в нокдаун — у першому та четвертому раундах. Проте Калайджич вистояв і зумів відповісти не менш ефектно в сьомому раунді: спершу відправив українця на настил рингу, а потім нокаутував його.

Нещодавно Гвоздик повідомив, що його звільнили із Zuffa Boxing після поразки від Радивоє Калайджича.

Раніше Олександр прокоментував успіхи своїх колишніх партнерів. Олександра Усика та Василя Ломаченка.