«Це вже бренд». Гвоздик назвав боксера, який досяг рівня Кобі Браянта

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) згадав, як він тренувався та спарингував із Саулем Альваресом.

Український боксер допомагав мексиканцю готуватися до бою проти Дмитра Бівола у 2022 році. Олександр порівняв Сауля Альвареса з легендарним баскетболістом НБА Кобі Браянтом.

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«Сауль Альварес — це вже не просто боксер, це вже бренд. Це як Кобі Браянт у баскетболі. Тому ні, це зовсім не було принизливо.

По-друге, до мене ставилися дуже круто — тобто з розумінням, з повагою, і я особисто знайомий із Саулем. Мені здається, він дуже крутий хлопець. Тому це був найкращий досвід", — сказав Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу Fantastic Football and Other Sports.

За свою кар'єру Альварес провів 68 професійних боїв, у яких здобув 63 перемоги (39 — нокаутом), тричі програв, а два його поєдинки завершилися внічию.

Нагадаємо, що Браянт загинув у 2020 році внаслідок катастрофи приватного гелікоптера в США. Разом із 41-річним спортсменом загинули його 13-річна донька Джианна та ще семеро людей, які перебували на борту.

Зазначимо, що в лютому 2026 року Олександр Гвоздик дебютував у новій лізі Zuffa Boxing — проєкті Дейни Вайта. На турнірі в Лас-Вегасі українець поступився нокаутом у сьомому раунді американцю сербського походження Радивоє Калайджичу.

Раніше Олександр Гвоздик прокоментував успіхи своїх колишніх партнерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Повідомлялося, що Гвоздик назвав двох суперників для Усика після його перемоги над Верховеном.