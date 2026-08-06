За інформацією автора та ведучого YouTube-каналу Тайк Майсон Макса Діденка, українець виступить 22 серпня у Львові.

Ім'я майбутнього суперника поки що не розголошується. Водночас відомо, що команда українця готує його до 10-раундового бою.

Реклама

«З того, що мені відомо, то карді виступить Олександр Хижняк. Так, буквально менше ніж місяць тому він бився в андеркарді бою Джошуа — Пренга, а тепер знову виходить на ринг, цього разу вже в Україні.

Ім'я суперника поки не знаю, але знаю, що його готують до 10-раундового поєдинку. До речі, і на попереднього суперника, Патрача, теж готували на 10 раундів, хоча бій був запланований лише на вісім.

Не уявляю, скільки в Хижняка здоров’я й сил. Після бою з Патрачем і виснажливого тренувального табору фактично не було відпочинку. Він буквально повернувся із Саудівської Аравії — і відразу розпочав підготовку до наступного бою", — сказав Діденко.

25 липня Хижняк здобув другу перемогу на професійному рингу, достроково перемігши француза Ленні Патрача в андеркарді вечора боксу, головною подією якого став поєдинок Ентоні Джошуа та Крістіана Пренги.