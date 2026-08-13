Олімпійський чемпіон Хижняк проведе перший титульний бій у кар'єрі — визначено суперника

13 серпня, 20:34
Олександр Хижняк проведе перший титульний бій у кар'єрі (Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

Олександр Хижняк проведе перший титульний бій у кар'єрі (Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

Український боксер Олександр Хижняк проведе свій третій професійний бій.

Як повідомляє Usyk 17 Promotions, 31-річний українець візьме участь у вечорі боксу від цієї промоутерської організації.

Читайте також:
«Повернувся до роботи». Усик відновив тренування після тривалої паузи — відео

Суперником Хижняка буде представник Аргентини Дурвал Еліас Паласіо. 36-річний аргентинець провів на професійному рівні 20 боїв, у яких здобув 16 перемог (12 нокаутом) і зазнав чотирьох поразок.

Реклама

На кону стоятиме пояс WBA Gold International — це буде перший титульний бій у професійній кар'єрі Олександра.

Поєдинок відбудеться 22 серпня у Львові.

25 липня Хижняк здобув другу перемогу на професійному рингу — достроково. перемігши француза Ленні Патрача в андеркарді вечора боксу, головною подією якого став поєдинок Ентоні Джошуа і Крістіана Пренги. За виступом українця спостерігав колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який прибув на вечір боксу.

Читайте також:
«Розібрав би його за 3 раунди». Гвоздик назвав причину конкурентного бою Усика з Верховеном

Олександр Хижняк — олімпійський чемпіон 2024 року, срібний призер Ігор 2020 року та чемпіон світу серед аматорів 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко відновлює кар'єру. У листопаді українець битиметься з непереможеним боксером.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Хижняк

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies