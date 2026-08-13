Олімпійський чемпіон Хижняк проведе перший титульний бій у кар'єрі — визначено суперника

Олександр Хижняк проведе перший титульний бій у кар'єрі (Фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

Як повідомляє Usyk 17 Promotions, 31-річний українець візьме участь у вечорі боксу від цієї промоутерської організації.

Суперником Хижняка буде представник Аргентини Дурвал Еліас Паласіо. 36-річний аргентинець провів на професійному рівні 20 боїв, у яких здобув 16 перемог (12 нокаутом) і зазнав чотирьох поразок.

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На кону стоятиме пояс WBA Gold International — це буде перший титульний бій у професійній кар'єрі Олександра.

Поєдинок відбудеться 22 серпня у Львові.

25 липня Хижняк здобув другу перемогу на професійному рингу — достроково. перемігши француза Ленні Патрача в андеркарді вечора боксу, головною подією якого став поєдинок Ентоні Джошуа і Крістіана Пренги. За виступом українця спостерігав колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який прибув на вечір боксу.

Олександр Хижняк — олімпійський чемпіон 2024 року, срібний призер Ігор 2020 року та чемпіон світу серед аматорів 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко відновлює кар'єру. У листопаді українець битиметься з непереможеним боксером.