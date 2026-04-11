«Багато хто каже, що Усик боїться». Непереможений німець звинуватив українця в уникненні бою

Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Агіт Кабаєл вважає, що Олександр Усик не проведе з ним поєдинок.

Німецький боксер заявив, що українець не захоче з ним виходити в ринг після майбутнього бою проти Ріко Верховена.

«Коли я почув про бій Усика з Верховеном, для мене це стало поганою новиною. Але я чоловік і поважаю це рішення. Якщо Усик каже, що це найкраща ситуація для нього, то є, як є. Перш за все, я чекаю титульного бою. Після їхнього поєдинку ми можемо поговорити. Я готовий, я стою в черзі. Якщо Усик не зацікавлений у поєдинку зі мною, він звільнить титул, і я поб’юся з будь-ким у надважкій вазі.

Реклама

Усик битиметься за титул, вірно? Це титульний бій. Думаю, після їхнього поєдинку ми поговоримо з WBC. Він підтримає мене, я обов’язковий претендент".

Кабаєл вважає, що Усик має звільнити пояс, якщо не захоче з ним виходити в ринг.

«Якщо Усик не зацікавлений, він залишить пояс, і я поб’юся з першим номером рейтингу WBC або іншим суперником.

Не знаю, чи захоче Усик побитися зі мною. Багато хто каже, що Усик боїться битися зі мною. Він побив багатьох суперважковаговиків. Я думаю, що він буде проводити тільки великі бої заради грошей. Я це поважаю, але він не братиме участі в справжніх спортивних змаганнях", — сказав Кабаєл в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

Свій наступний бій Олександр проведе проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена. Поєдинок за правилами боксу відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі, а на кону стоятиме титул WBC. Потім організація зобов’язала Олександра провести захист титулу проти Кабаєла відразу після добровільного захисту.

Повідомлялося, що Усик назвав боксера, який може замінити Ф’юрі в його прощальному бою.