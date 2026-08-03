«Це запалює вогонь». Легенда UFC побував у таборі Усика й розповів, чого там навчився

3 серпня, 10:40
Алістар Оверім розповів про тренування з командою Олександра Усика (Фото: instagram.com/alistairovereem)

Алістар Оверім розповів про тренування з командою Олександра Усика (Фото: instagram.com/alistairovereem)

Алістар Оверім розповів про тренування в таборі колишнього абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Колишній кікбоксер і боєць UFC розповів, що тренувальний табір виправдав усі його очікування.

Читайте також:
«Ніколи не піду проти нього». Майк Тайсон назвав переможця можливого бою Усика та Бенавідеса

«Це був чудовий досвід. Я був дуже вдячний за можливість туди поїхати. Звісно, ніколи не знаєш, чого очікувати. Але там панувала чудова енергетика, були чудові тренери. Особисто для мене це було дуже важливо: я дізнавався щось нове, і це справді мотивує мене як особистість. Я дізнався багато нового про роботу тіла, нервову систему та рухи. Для мене це дуже важливо».

Реклама

Оверім зізнався, що вчився в команди українського боксера, попри весь свій досвід.

«У них є власний досвід, і, звісно, за один тиждень неможливо осягнути абсолютно все. Але для мене головним було те, що я знову вчився. Моє навчання триває вже 30 років. Це просто запалює вогонь, мотивує мене, додає енергії та зміцнює впевненість. Саме цього я й очікував від участі в цьому таборі. Він виправдав мої сподівання», — сказав Оверім для Playbook Boxing.

Читайте також:
«Не поїхав до Америки». Промоутер розповів, який ризик змінив кар'єру Усика

Алістар Оверім — колишній чемпіон світу зі змішаних єдиноборств у важкій вазі за версією Strikeforce (2007−2011) і тимчасовий чемпіон у цьому дивізіоні за версією Dream (2010−2011). Перший і єдиний боєць, який здобув титул чемпіона світу як за правилами ММА, так і за правилами K-1.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies