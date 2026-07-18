«Лише один бій». Усик назвав двох можливих суперників для прощального поєдинку

Представник України заявив, що його останнім суперником має стати боксер із гучним ім'ям.

«На що я зараз зважаю? На гучне ім'я. До того ж, тепер у нас є Zuffa. Можливо, Дейна Вайт і Його Високоповажність зроблять мені пропозицію. Чому б і ні?

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Мій останній танець відбудеться в США, можливо, на стадіоні в Нью-Йорку. Це буде гучне ім'я".

Усик назвав Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера як можливих останніх суперників на професійному рівні.

«Кого вважають боксером із гучним ім'ям? „Жадібне пузо“, Деонтей Вайлдер. Ми працюємо над організацією».

Український боксер повідомив, що поєдинок відбудеться наприкінці цього року або вже наступного року.

«Можливо, наприкінці цього року, можливо — наступного. Може, десь у грудні. Ми працюємо над цим».

Олександр підтвердив, що це буде останній бій у його кар'єрі.

«Останній танець — це останній танець. Це останній бій; це не такий „останній танець“, як у Тайсона Ф’юрі — три чи чотири поєдинки. Це лише один бій. Зняти взуття на рингу. Помолитися і сказати: „Дякую тобі, Боже. Дякую, люди“», — сказав Усик в інтерв'ю FightHype.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Зазначимо, що українець розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри.