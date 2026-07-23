«Нехай Усик заробить якомога більше». Тренер назвав ідеальний сценарій останнього бою

23 липня, 17:24
Олександр Усик (Фото: instagram.com/usykaa)

Олександр Усик (Фото: instagram.com/usykaa)

Британський тренер Баррі Макгіган поділився думками щодо останнього поєдинку колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Фахівець вважає, що український боксер має отримати прибутковий бій, але з меншим ризиком для себе.

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«Це вже не той рівень ризику. Хоча Усик і хоче сам обрати собі суперника, він цілком заслужив це право. Він зробив для боксу дуже багато. Він переміг усіх. Двічі здолав Ентоні Джошуа, двічі — Тайсона Ф’юрі, двічі нокаутував Даніеля Дюбуа.

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Він виконав усе, чого від нього вимагали. Став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, а згодом — і в суперважкій. Тож він заслужив право завершити кар'єру таким боєм, якого сам забажає. Тим паче, що він уже відмовився від чемпіонських поясів, а отже, тепер заслуговує на суперника, який дозволить йому заробити якомога більше грошей.

Якщо при цьому ризик буде меншим, то, зважаючи на його спадщину, я тільки «за». Я хотів би, щоб він завершив кар'єру боєм, у якому буде менше ризику, заробив грошей і спокійно пішов на заслужений відпочинок", — наводить слова тренера talkSPORT Boxing.

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23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик

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