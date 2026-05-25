Тренер і менеджер покинули команду Олександра Усика

Олександр Красюк прокоментував відсутність тренера Юрія Ткаченка в кутку Олександра Усика (25−0, 16 КО) в бою проти Ріко Верховена.

Під час поєдинку в кутку 39-річного українця перебували його наставник Єгор Голуб, а також секундант Рас Анбер.

За словами колишнього промоутера Усика, Ткаченко покинув команду. Красюк не став називати причину, але додав, що з тієї ж причини пішли він сам і менеджер Егіс Клімас.

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«Де був тренер Усика з попередніх боїв? Він пішов. З тієї ж причини, що й ми з Егісом Клімасом».

Красюк в Instagram відповів на запитання одного з користувачів про те, чи оточив себе Усик людьми, які в усьому з ним погоджуються.

«Людьми, які в усьому з ним погоджуються і кажуть, що він найкращий».

Нагадаємо, що Красюк і Усик припинили співпрацю менш ніж за місяць до реваншу українця проти Даніеля Дюбуа, в якому Олександр здобув перемогу.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом за одну секунду до закінчення 11-го раунду.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. До речі, у суддівських записках після десяти раундів була нічия. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Повідомлялося, що Усик дізнався наступного суперника після перемоги над Верховеном. Також Верховен подав офіційний протест на результат бою.

Нагадаємо, колишній тренер Майка Тайсона розкритикував зупинку бою Усик — Верховен.