«Зможу перемогти будь-кого». Один із найкращих боксерів у світі погодився на бій з Усиком

Чемпіон WBA і WBO у важкій вазі, а також володар титулу WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес (32−0, 25 КО) поділився думкою щодо можливого бою з володарем титулів WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (24−0, 15 КО).

За словами американця, він задоволений тим, що Туркі Аль аш-Шейх виявив зацікавленість організувати йому поєдинок з українцем.

«Це привернуло мою увагу? Так, звісно. У мене є змагальний дух, тому це мене безперечно цікавить. Але, як я вже казав, ніколи не знаєш, що можливо, поки не зробиш це можливим.

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Багато хто вважає, що я не зможу перемогти Усика. Але якщо я справді зосереджуся і, скажімо, тренуватимуся рік… Адже я тільки-но піднявся у важчі вагові категорії - я ледь перейшов у важку вагу, не можу просто так одразу перейти в надважку. Але якщо я підготуюся як слід, то зможу перемогти будь-кого у світі. Однак просто зараз, на мій погляд, це нереально. Особливо якщо я хочу стати чинним чемпіоном у напівважкій та важкій вазі.

Це і так дуже складне завдання. Якщо я перейду в надважку вагу, тоді доведеться забути про напівважку, адже різниця у вазі занадто велика. Але я ніколи не скажу «ніколи». Можливо, у майбутньому, коли мені буде 35−36 років, я перейду у важку вагу. А зараз я зосереджений на важкій і напівважкій вазі".

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Бенавідес розповів, що йому потрібно буде провести найскладніший тренувальний табір, щоб перемогти Усика.

«У мене є свої плани. Я розумію, що люди хотіли б побачити цей бій, але я поважаю Усика — на мій погляд, він номер один pound-for-pound, один із найвидатніших боксерів усіх часів. Я відчуваю до нього величезну повагу.

Якщо такий бій коли-небудь відбудеться, це буде найважчий тренувальний табір у моєму житті, але я готовий прийняти цей виклик", — сказав Бенавідес для The Ariel Helwani Show.

Минулими вихідними Бенавідес нокаутував Раміреса в шостому раунді і став чемпіоном WBA і WBO у важкій вазі. Для Давида це чемпіонство в третьому дивізіоні - до цього він завойовував титули в другій середній і напівважкій вазі.