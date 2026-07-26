Непереможений український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) емоційно відреагував на перемогу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО), яка відбулася під час вечора боксу в Саудівській Аравії.

Після вирішального нокауту камери зафіксували реакцію Усика. Українець підвівся зі свого місця та почав аплодувати, а після завершення поєдинку привітав Джошуа теплими обіймами.

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Сам бій для британця розпочався невдало. Уже на 20-й секунді він опинився в нокдауні після удару знизу в підборіддя. Згодом Джошуа ще двічі побував на настилі рингу, але зміг вистояти.

У другому раунді британець перехопив ініціативу та після серії клінчів завдав вирішального удару. Пренга впав на канвас і вже не зміг підвестися, тож Джошуа здобув перемогу нокаутом.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха.

Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій, що має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Точну дату та місце проведення поєдинку поки не оголосили.

Промоутер Едді Гірн заявляв, що найімовірніше бій відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Напередодні вечір боксу в Саудівській Аравії також відвідав український чемпіон Олександр Усик.