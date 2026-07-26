Аплодував стоячи: емоційна реакція Усика на перемогу Джошуа після двох нокдаунів — відео

26 липня, 08:46
Ентоні Джошуа переміг Крістіана Пренгу (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Ентоні Джошуа переміг Крістіана Пренгу (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Непереможений український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) емоційно відреагував на перемогу Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО), яка відбулася під час вечора боксу в Саудівській Аравії.

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Після вирішального нокауту камери зафіксували реакцію Усика. Українець підвівся зі свого місця та почав аплодувати, а після завершення поєдинку привітав Джошуа теплими обіймами.

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Сам бій для британця розпочався невдало. Уже на 20-й секунді він опинився в нокдауні після удару знизу в підборіддя. Згодом Джошуа ще двічі побував на настилі рингу, але зміг вистояти.

У другому раунді британець перехопив ініціативу та після серії клінчів завдав вирішального удару. Пренга впав на канвас і вже не зміг підвестися, тож Джошуа здобув перемогу нокаутом.

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Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха.

Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій, що має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Точну дату та місце проведення поєдинку поки не оголосили.

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Промоутер Едді Гірн заявляв, що найімовірніше бій відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Напередодні вечір боксу в Саудівській Аравії також відвідав український чемпіон Олександр Усик.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа

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