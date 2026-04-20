«Думаю, я повернуся додому». Джошуа хотів достроково покинути тренувальний табір Усика

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29−4, 26 KO) думав достроково завершити тренування з володарем поясів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24−0, 10).

Глава компанії Matchroom Boxing Едді Гірн розповів, що його підопічний планував потренуватися з українцем кілька тижнів, проте вже за кілька днів хотів поїхати додому.

У підсумку британець надихнувся ставленням з боку українця і вирішив далі тренуватися.

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«Джошуа поїхав туди з власної волі в серпні або вересні і сказав, що поїде на два тижні, але відтоді нікуди не виїжджав. Він подзвонив мені через три дні і, по суті, сказав: «Я не впевнений щодо цього, думаю, я повернуся додому».

Коли Усик підходить до бігової доріжки і каже: «Продовжуй, ти знову станеш чемпіоном», це надихає. Неможливо уявити, чого можна досягти в такій атмосфері. Саме такий вогонь і пристрасть Ентоні Джошуа привносить у свою кар'єру", — сказав Гірн в інтерв'ю Sky Sports.

Нещодавно Джошуа вперше відвідав Україну, прибувши до Києва на запрошення українського чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика.

Пізніше Джошуа поділився враженнями від візиту в Україну і звернувся до українців.

Нагадаємо, Усик і Джошуа двічі зустрічалися на професійному рівні. У вересні 2021 року Олександр переміг британця в Лондоні та вперше став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Реванш відбувся в серпні 2022 року в Саудівській Аравії, Усик знову здолав Джошуа.

Раніше Усик назвав боксера, який може стати королем суперважкої ваги.