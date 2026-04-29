Британський боксер заніс до списку чемпіона світу за версіями WBA, WBC і IBF у суперважкій вазі Олександра Усика.

Вордлі також згадав Дерека Чісору, додав себе і включив до рейтингу колишнього чемпіона світу Тайсона Ф’юрі та молодого проспекта Мозеса Ітауму.

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«Олександр Усик. Хоч він і завершив кар'єру, але Дерек Чісора. Це мій улюблений боєць. Я включу в цей список і себе. Думаю, що я цілком видовищний боєць.

Мені подобається Тайсон Ф’юрі, а разом з ним його робота на вболівальників. І з точки зору навичок і фактора видовищності я назву Мозеса Ітауму", — сказав Вордлі.

Свій наступний поєдинок Вордлі проведе 9 травня в англійському Манчестері проти Даніеля Дюбуа.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом) і 1 поєдинок за його участю завершився внічию.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 — нокаутом) і зазнав 3 поразки.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.