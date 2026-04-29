Чемпіон світу з Великої Британії включив Усика до п’ятірки найкращих суперважковаговиків — відео

29 квітня, 13:07
Олександр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Олександр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Володар пояса за версією WBO в суперважкій вазі Фабіо Вордлі назвав п’ятірку найкращих боксерів хевівейту.

Читайте також:
«Ніяких відмовок». Олександр Усик звернувся до Джошуа після анонсу бою з Ф’юрі — фото

Британський боксер заніс до списку чемпіона світу за версіями WBA, WBC і IBF у суперважкій вазі Олександра Усика.

Вордлі також згадав Дерека Чісору, додав себе і включив до рейтингу колишнього чемпіона світу Тайсона Ф’юрі та молодого проспекта Мозеса Ітауму.

Реклама

«Олександр Усик. Хоч він і завершив кар'єру, але Дерек Чісора. Це мій улюблений боєць. Я включу в цей список і себе. Думаю, що я цілком видовищний боєць.

Мені подобається Тайсон Ф’юрі, а разом з ним його робота на вболівальників. І з точки зору навичок і фактора видовищності я назву Мозеса Ітауму", — сказав Вордлі.

Читайте також:
«Досить швидко мене вб'є». Блогер заявив про готовність Усика провести бій за правилами ММА

Свій наступний поєдинок Вордлі проведе 9 травня в англійському Манчестері проти Даніеля Дюбуа.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом) і 1 поєдинок за його участю завершився внічию.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 — нокаутом) і зазнав 3 поразки.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Фабіо Вордлі Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Дерек Чісора

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies