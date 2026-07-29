«Це небезпечний хлопець». Усик пояснив, чому хоче битися з Ваайлдером

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) хоче провести бій проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Український боксер пояснив, чому готовий вийти на ринг із «Бронзовим бомбардувальником».

«Послухайте, це людина, яка протягом останніх 10 років була боксером топ-рівня, чемпіоном світу. Це небезпечний хлопець».

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Усик припустив, що сумуватиме за боями після завершення кар'єри.

«Я боксую не заради слави. Це просто моє життя.

Чи лякає мене те, що через рік я завершу кар'єру? Ні, не лякає, але думаю, що сумуватиму за боями", — сказав Усик в інтерв'ю All Out Fighting.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

У команді Усика розкрили причину відмови від чемпіонських титулів. Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що Олександр хоче сам визначити завершення своєї кар'єри, а не проводити обов’язкові захисти титулів.

Усик заявив, що не завершує кар'єру і готується щонайменше до одного великого поєдинку.