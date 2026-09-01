Усик визначився із суперником для прощального бою: інсайдер назвав дату та місце поєдинку

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25−0, 16 КО) хоче вийти на ринг проти ексчемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера (45−4-1, 43 КО).

Про це повідомив інсайдер The Ring Майк Коппінджер із посиланням на слова директора команди Усика Сергія Лапіна.

Планується, що бій Усика та Вайлдера відбудеться в березні 2027 року в Сполучених Штатах.

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Ring Magazine heavyweight champion Oleksandr Usyk is targeting a fight with Deontay Wilder in March 2027 in the United States, Usyk’s advisor, Serhii Lapin told The Ring’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/LbefD7RN21 — InsideRingShow (@InsideRingShow) August 31, 2026

40-річний Деонтей Вайлдер — колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі (2015−2020). Він переміг 10 суперників у боях за титул чемпіона світу. Має найдовшу серію перемог нокаутом від початку кар'єри — 32. Проте з останніх десяти поєдинків він виграв лише п’ять.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.