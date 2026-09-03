«Хто купить квитки на це лайно?»: Чісора назвав бій для Усика, який провалиться в США

Колишній претендент на титул у надважкій вазі Дерек Чісора поділився своїми думками щодо потенційного поєдинку його колишніх суперників — Олександра Усика та Деонтея Вайлдера.

Британський боксер вважає, що цей бій не зацікавить уболівальників, навіть якщо відбудеться в США.

«Хто заплатить за цей бій? Ніхто не платитиме за нього. Де відбудеться цей поєдинок? У США? Хто купить квитки на це лайно?

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Ви гадаєте, що вболівальники Деонтея Вайлдера підуть купувати квитки, щоб подивитися його бій? Це заздалегідь приречено на провал", — сказав Чісора в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Повідомлялося, що Усик хоче провести бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (45−4-1, 43 КО). Планується, що поєдинок відбудеться в березні 2027 року в Сполучених Штатах .

40-річний Деонтей Вайлдер — колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі (2015−2020). Він переміг 10 суперників у боях за титул чемпіона світу. Має найдовшу серію перемог нокаутом від початку кар'єри — 32. Проте з останніх десяти поєдинків він виграв лише п’ять.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.