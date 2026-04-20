«Стане для Усика величезною проблемою». Найсильніша людина планети назвала загрозу для українця
Олександр Усик проведе бій із Ріко Верховеном (Фото: Reuters/Matthew Childs)
Відомий британський пауерліфтер Едді Голл висловився про поєдинок Олександра Усика (24−0, 15 КО) з Ріко Верховеном.
Переможець змагань «Найсильніша людина світу» 2017 року вважає, що нідерландський кікбоксер створить великі проблеми українському боксеру.
«Думаю, Ріко багатьох здивує. Незалежно від результату, він потрясе світ. Усі вже списали його з рахунків. Мені пощастило провести з Ріко чимало часу. Я тренувався з Ріко, був присутній на його боях біля рингу.
Поклавши руку на серце, якщо і є людина на планеті, з якою ви б не хотіли битися, то це Ріко Верховен. У нього стовідсотковий шанс.
Чесно кажучи, я думаю, що Ріко стане для Усика величезною проблемою. Ріко не буде боксувати, він просто буде атакувати. Боксери до цього не звикли. На Усика чекає шок", — наводить слова Голла Bloody Elbow.
Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.
36-річний Ріко вважається одним із найкращих кікбоксерів в історії. Він провів 76 поєдинків у кікбоксингу — здобув 66 перемог (21 нокаутом) і зазнав 10 поразок.
Раніше повідомлялося, що Ріко назвав удар, яким хоче нокаутувати українця.