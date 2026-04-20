«Стане для Усика величезною проблемою». Найсильніша людина планети назвала загрозу для українця

20 квітня, 14:32
Олександр Усик проведе бій із Ріко Верховеном (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Олександр Усик проведе бій із Ріко Верховеном (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Відомий британський пауерліфтер Едді Голл висловився про поєдинок Олександра Усика (24−0, 15 КО) з Ріко Верховеном.

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Переможець змагань «Найсильніша людина світу» 2017 року вважає, що нідерландський кікбоксер створить великі проблеми українському боксеру.

«Думаю, Ріко багатьох здивує. Незалежно від результату, він потрясе світ. Усі вже списали його з рахунків. Мені пощастило провести з Ріко чимало часу. Я тренувався з Ріко, був присутній на його боях біля рингу.

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Поклавши руку на серце, якщо і є людина на планеті, з якою ви б не хотіли битися, то це Ріко Верховен. У нього стовідсотковий шанс.

Чесно кажучи, я думаю, що Ріко стане для Усика величезною проблемою. Ріко не буде боксувати, він просто буде атакувати. Боксери до цього не звикли. На Усика чекає шок", — наводить слова Голла Bloody Elbow.

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Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

36-річний Ріко вважається одним із найкращих кікбоксерів в історії. Він провів 76 поєдинків у кікбоксингу — здобув 66 перемог (21 нокаутом) і зазнав 10 поразок.

Раніше повідомлялося, що Ріко назвав удар, яким хоче нокаутувати українця.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен

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