«Не поїхав до Америки». Промоутер розповів, який ризик змінив кар'єру Усика

Промоутер згадав початок їхньої співпраці, яка стартувала після перемоги Олександра на Олімпіаді 2012 року.

«Я потрапив у боксерську індустрію у 2005 році цілком випадково. На жаль, оскільки ми дуже обмежені в часі, я не розповідатиму цю кумедну історію, але все почалося саме у 2005-му. Олександр Усик став олімпійським чемпіоном у 2012 році. І це теж була дуже комічна зустріч. У нас із партнерами був бізнес. У Лондоні діяла компанія: ми займалися розробкою програмного забезпечення для онлайн-гемблінгу — точніше, для онлайн-беттингу. У нас було кілька зустрічей у Лондоні, тож ми полетіли туди вчотирьох.

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І це збіглося з фіналами Олімпійських ігор. Фінали проходили на арені ExCeL. А я, провівши стільки років у боксі, не міг пропустити таку подію. Ми прийшли туди й стали свідками перемоги Олександра Усика та знаменитого гопака, який він станцював на рингу в Лондоні, завдяки чому прославився на весь світ і став зіркою. Власне, з цього й почалося наше знайомство".

Красюк розповів, що Усик отримав пропозицію поїхати до Америки й будувати там боксерську кар'єру, проте вирішив залишитися в Україні.

«Згодом це переросло у підписання контракту. Ми зробили пропозицію, і треба віддати належне Олександру за ризик, на який він пішов, не поїхавши до Америки, а залишившись в Україні. На той момент усі його радники — ті, хто зазвичай дає поради спортсменам, — були проти цього, адже там — перспективи, а тут… це ж Україна, що там може бути? Але все склалося інакше, ніж очікувалося. І зрештою ми маємо легендарного — не побоюся цього слова — чемпіона», — сказав Красюк під час розмови з Дар'єю Дідковською.

Зауважимо, що Красюк і Усик припинили співпрацю за місяць до реваншу українця проти Дюбуа, який відбувся влітку минулого року. За 12 років промоутер допоміг боксеру стати чемпіоном світу за версією WBO в першій важкій вазі, здобути статус абсолютного чемпіона в крузервейті та зібрати всі пояси в королівському дивізіоні.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.