«Це змусить їх нервувати». Усик пояснив, чому не дозволяє своїм дітям відвідувати бої

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, чому не дозволяє своїм дітям відвідувати його бої.

Український боксер не хоче, щоб його діти хвилювалися. Усик припустив, що вони можуть відвідати його останній поєдинок на професійному рівні.

«Це змусить їх нервувати, і ці нерви передадуться мені. Я сказав дивитися тільки по телевізору, а на останній танець… можливо.

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«Я не хвилююся за себе. Я вірю в Ісуса Христа, він — мій Бог».

Усик висловився щодо того, чи можуть його діти стати професійними спортсменами.

«Коли я був підлітком, я почав працювати у 12 років. Я пішов працювати на ферму, з кіньми та вівцями. Бокс — це спорт для бідного хлопця, бо коли ти живеш у надто великому комфорті й маєш шовковий одяг та шовкову піжаму, стає дуже, дуже, дуже важко вставати рано вранці на тренування. Коли у тебе є машини та гроші, це складніше.

«Щоразу, коли мій син каже: „Гей, тату, у тебе є гроші“, я відповідаю: „Так, у мене є гроші, бо я працюю. Але заради твого майбутнього, твоєї роботи, я благаю тебе — здобувай освіту“. Коли я ріс, у мене не було такої можливості», — сказав Усик для The Athletic.

Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною виховують чотирьох дітей: 16-річну Єлизавету, 13-річного Кирила, 11-річного Михайла та Марію, якій два роки.

Фото: Усик із дочкою Єлизаветою / instagram.com/usykaa

Фото: Усик із синами Кирилом та Михайлом / instagram.com/usykaa

Фото: Усик із донькою Марією / instagram.com/usykaa

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усік провів бій з кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до закінчення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри.