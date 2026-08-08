«Це змусить їх нервувати». Усик пояснив, чому не дозволяє своїм дітям відвідувати бої

8 серпня, 16:11
Олександр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Олександр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, чому не дозволяє своїм дітям відвідувати його бої.

Український боксер не хоче, щоб його діти хвилювалися. Усик припустив, що вони можуть відвідати його останній поєдинок на професійному рівні.

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«Це змусить їх нервувати, і ці нерви передадуться мені. Я сказав дивитися тільки по телевізору, а на останній танець… можливо.

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«Я не хвилююся за себе. Я вірю в Ісуса Христа, він — мій Бог».

Усик висловився щодо того, чи можуть його діти стати професійними спортсменами.

«Коли я був підлітком, я почав працювати у 12 років. Я пішов працювати на ферму, з кіньми та вівцями. Бокс — це спорт для бідного хлопця, бо коли ти живеш у надто великому комфорті й маєш шовковий одяг та шовкову піжаму, стає дуже, дуже, дуже важко вставати рано вранці на тренування. Коли у тебе є машини та гроші, це складніше.

«Щоразу, коли мій син каже: „Гей, тату, у тебе є гроші“, я відповідаю: „Так, у мене є гроші, бо я працюю. Але заради твого майбутнього, твоєї роботи, я благаю тебе — здобувай освіту“. Коли я ріс, у мене не було такої можливості», — сказав Усик для The Athletic.

Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною виховують чотирьох дітей: 16-річну Єлизавету, 13-річного Кирила, 11-річного Михайла та Марію, якій два роки.

Усик із дочкою Єлизаветою / instagram.com/usykaa
Фото: Усик із дочкою Єлизаветою / instagram.com/usykaa
Усик із синами Кирилом та Михайлом / instagram.com/usykaa
Фото: Усик із синами Кирилом та Михайлом / instagram.com/usykaa
Усик із донькою Марією / instagram.com/usykaa
Фото: Усик із донькою Марією / instagram.com/usykaa

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усік провів бій з кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до закінчення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик

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