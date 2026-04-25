«Усик знає це». Авторитетний тренер назвав двох небезпечних суперників для українця

Фахівець, який тренував колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера, вважає, що українцю буде важко проти Мозеса Ітауми та володаря пояса WBC у напівважкій вазі Давіда Бенавідеса.

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«Коли справа доходить до Усика, я вважаю, що проблеми йому може створити якийсь менший хлопець. Коли я кажу менший, я не маю на увазі когось схожого на Бенавідеса. Тому ми так сильно налаштовані на його бій із Мозесом. І я вважаю, що Усик теж знає. Ось чому він без проблем нокаутує цих гігантів. Для нього не проблема битися з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф’юрі та іншими. Можна навіть побачити, що він намагається домогтися третього бою з Ф’юрі.

Мені це не дуже цікаво. Але він робить це, бо знає, що ці великі гіганти справді не на тому рівні, який може створити йому проблем.

Хто справді міг би створити проблеми, то це менший хлопець Ітаума, швидкий хлопець Бенавідес, хтось, хто може рухатися, бити і не має таких повільних ніг. Так що це має сенс. Але 2 травня Бенавідесу доведеться спочатку зіткнутися з Хільберто Раміресом", — наводить слова тренера Ring Magazine.

Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Верховена.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше повідомлялося, що американський супертяж передбачив Усику першу поразку в кар'єрі.