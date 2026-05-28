«Усе залежить від двох речей». У команді Усика зробили заяву про наступний бій

Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу за версіями WBA, WBC і IBF у суперважкій вазі Олександра Усика, висловився про майбутнє українського боксера.

Лапін заявив, що вибір наступного суперника залежить від двох речей — правильної пропозиції та власного бажання Олександра.

«З ким Усик поб'ється далі? Прямо зараз усе залежить від двох речей: правильної пропозиції та власного бажання чемпіона. Олександру більше нічого доводити. Зараз він перебуває в положенні, коли вибирає, що йому цікаво далі. Ні зовнішній тиск, ні обговорення в соціальних мережах не вплинуть на його рішення.

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Якщо наступний бій відбудеться, то це буде по-справжньому велика подія", — наводить слова Лапіна Boxing News.

Нагадаємо, що 23 травня Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в єгипетській Гізі. Згідно з офіційними записками, після десяти раундів двоє суддів нарахували нічию, а третій віддавав перевагу Ріко.

Нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Верховен подав офіційний протест на результат бою. Також у команді українця розкритикували суддівство в бою з Ріко.

Повідомлялося, що Усик дізнався своє місце в рейтингу найкращих суперважковаговиків після перемоги над Верховеном.