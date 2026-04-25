Журналіст та інсайдер Майк Коппінджер поділився думками з приводу чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Коппінджер вважає, що володар титулу WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (31−0, 25 KO) готовий до поєдинку з представником України.

«Я думаю, що це мегабій. Я думаю, що це один з найбільших комерційних боїв у надважкій вазі за останні 30 років. Йдеться про Бенавідеса, який, я думаю, стане обличчям боксу в недалекому майбутньому.

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У нього буде бій у Вегасі проти Хільберто Раміреса, якого, я думаю, він легко переможе. Сподіваюся, бій Бенавідеса та Усика відбудеться наступного року. Я маю на увазі, що Усику виповниться 40 років у січні. Це має відбутися якомога швидше", — наводить слова журналіста Ring Magazine.

Бенавідес проведе бій проти Раміреса 2 травня.

Зазначимо, що кілька днів тому американський боксер говорив про своє бажання вийти в ринг з українцем.

Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Верховена.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоції, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

Раніше повідомлялося, що американський супертяж передбачив Усику першу поразку в кар'єрі.