«Залишається ймовірність». Тренер назвав єдиний шанс Вайлдера перемогти Усика

1 серпня, 17:23
Вайлдер і Усик можуть провести поєдинок (Фото: Sky Sports)

Вайлдер і Усик можуть провести поєдинок (Фото: Sky Sports)

Тедді Атлас поділився думками щодо можливого бою колишнього абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Відомий тренер вважає, що американець має єдиний шанс перемогти українця — завдати нокаутуючого удару.

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«Ризик завжди є. Щоразу, коли ти виходиш на ринг, існує ризик.

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Вайлдер має довгі руки, він високий, він суперважковаговик і вміє завдавати ударів правою. А Усик старіє. Він провів 300 аматорських боїв. Він не пропустив багато ударів, але все ж таки дещо отримав, і з віком ризик завжди залишається.

Але на цьому етапі кар'єри Вайлдер вже не становить такої загрози, як раніше. Залишається ймовірність, що він завдасть потужного удару правою, а Усик — вже не молодий. Ці можливості все ще існують.

Але якщо говорити про те, що є більш імовірним, то такий сценарій вже не такий імовірний, як раніше. Я не вважаю це такою загрозою, якою це було раніше. Я також не вважаю це такою привабливою подією, якою це було раніше", — наводить слова тренера BoxingScene.

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23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Верховеном. Українець переміг Ріко технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що українець пояснив, чому хоче битися з Ваайлдером.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Деонтей Вайлдер

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