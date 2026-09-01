«Знищить його». Промоутер Красюк обрав суперника для Усика на прощальний бій
Олександр Усик і Олександр Красюк (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)
Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО), висловився щодо майбутнього українського боксера.
Красюк вважає, що Усик переможе Мозеса Ітауму, Філіпа Хрговича та Агіба Кабаєла.
«Бій з Ітаумою? Так, це було б занадто рано. До того ж зараз Усик може перемогти майже будь-кого. Мозес занадто молодий для Усика. Усик надзвичайно досвідчений, він неодноразово долав дистанцію у 12 раундів. Тож він може перемогти Філіпа Хрговича, може перемогти Агіта Кабаєла».
Промоутер оцінив імовірність реваншу Усика з кікбоксером Ріко Верховеном.
«Ріко? Майже, але Усик усе ж таки переміг наприкінці. Повага Ріко.
Тож я гадаю, що Усик усе ще в грі. Але чи потрібно це йому? Це вже інше питання".
Красюк радить Олександру не повертатися в бокс, однак, якщо він на це зважиться, то Усик міг би провести бій із Дереком Чісорою.
«Усику варто зайнятися риболовлею. Йому не потрібно повертатися.
Можливо, знову провести бій із Чісорою і знищити його", — сказав Красюк в інтерв'ю iFL TV.
Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.
Одним із найімовірніших наступних суперників українця є Деонтей Вайлдер. Раніше Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри та пояснив, чому хоче провести бій з американцем.