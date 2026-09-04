Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик може відкласти завершення кар'єри.

Як повідомляє Boxing King Media, журналісти видання зв’язалися із Сергієм Лапіним, який є директором команди українського боксера.

Лапін підтвердив, що їм запропонували замінити Джошуа та провести трилогію з Тайсоном Ф’юрі. Сергій додав, що від поєдинку з Тайсоном вони не відмовляються, але точно не зараз. Пріоритет Усика залишився незмінним — бій із Деонтеєм Вайлдером.

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«Це означає, що наступний виступ Усика на професійному рингу може виявитися не останнім», — повідомляє джерело.

Усик і Ф’юрі провели два бої у 2024 році. В обох поєдинках українець переміг рішенням суддів.

Повідомлялося, що Усик хоче провести бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (45−4−1, 43 КО). Планується, що поєдинок відбудеться в березні 2027 року в Сполучених Штатах.

40-річний Деонтей Вайлдер — колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі (2015−2020). Він переміг 10 суперників у боях за титул чемпіона світу. Має найдовшу серію перемог нокаутом від початку кар'єри — 32. Проте з останніх десяти поєдинків він виграв лише п’ять.

Нагадаємо, що 23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду й захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA.

Раніше Усик розповів про двох варіантах продовження кар'єри і пояснив, чому хоче провести бій з американцем.