«Так, він монстр». Чемпіон UFC пояснив, чи може Усик стати успішним в MMA

Володар титулу UFC у легкій вазі Ілія Топурія вважає, що чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зміг би феєрити у його виді спорту.

За словами грузина, в інтерв'ю YouTube-каналу DeepCut with VicBlends, для цього українському боксеру потрібно натренувати хороший захист від тейкдаунів, а все інше у нього вже є.

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— Як гадаєш, у якого боксера найкращі шанси стати успішним бійцем UFC?

Усик. Те, як він рухається… Здається, у нього є і якась борцівська база. Ще й враховуючи його вагову категорію — він надважковаговик.

— Він просто монстр.

Так. Якщо він натренує хороший захист від тейкдаунів — а руки в нього вже є - так, він міг би досягти певного успіху в UFC.

— Можливо, колись ми побачимо, як Усик влаштує кросовер-бій?

Я б був радий.

Нагадаємо, що 23 травня українець переміг легендарного кікбоксера Ріко Верховена в 11-му раунді — спершу відправив його в нокдаун, а згодом успішно пішов на добивання, захистивши титул за версією WBC.

Цікаво, що нідерландець не погодився з рефері, який зупинив поєдинок перед самим гонгом. Щодо статистики ударів, то Ріко був точнішим і перебив українця.

Раніше зірка UFC Том Аспіналл назвав пограбуванням зупинку бою Усик — Верховен.

Також Олександр розповів, чим займається після перемоги над легендарним кікбоксером.